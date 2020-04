Coronavirus, 300 euro a tutti gli studenti della Campania: scarica qui il bando

Campania. Il MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca) ha stanziato 80 milioni per l’avviso “Smart Class” rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il finanziamento arriva ad un massimo di 13.000 euro di cui almeno il 90% deve essere investito per strumenti tecnologici come personal computers e tablet.

E’ possibile presentare la domanda su http://www.istruzione.it/pon per presentare fino alle ore 15.00 del 27 aprile. I punteggi più alti in graduatoria saranno attribuiti alle scuole con un tasso significativo di deprivazione territoriale, livello elevato di disagio, status socio economico e percentuale di abbandono elevati.

Potrebbe anche interessarti >> Campania, scarica il bando bonus figli

Bando Regione Campania

La Regione Campania fa partire il bando “Io Studio”, relativo alle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020. Dalle ore 9 di questa mattina – 22 aprile 2020 – e fino alle ore 15.00 del 7 maggio 2020 sarà possibile inoltrate le domande sulla piattaforma https://iostudio.regione.campania.it per farne concreta richiesta. Per le comunicazioni con la Regione Campania è già attivo l’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Per partecipare al bando “Con le Famiglie”, sempre promosso dalla Regione Campania, è possibile inoltrare le richieste dalle ore 9.00 del 27 aprile fino alla mezzanotte del 7 maggio.

Assistenza Regione Campania

Per l’assistenza diretta alla compilazione della domanda sarà attivato, il giorno 27 aprile, un numero verde dedicato. È già operativo l’indirizzo di posta elettronica [email protected] per qualsiasi tipo di informazione.

Potrebbe anche interessarti >> Reddito di emergenza, come accedere