Giugliano. Nonostante i divieti vendeva cibi pronti, pizze e sughi: sanzionato da carabinieri e vigili

GIUGLIANO. Continuano i controlli a tappeto delle forze dell’ordine a Giugliano. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Giugliano e gli agenti della polizia municipale hanno scoperto e sanzionato un esercizio commerciale che nonostante i divieti continuava l’attività di gastronomia.

Giugliano, multa attività di gastronomia

L’attività, nei pressi di via Marchesella, aveva eluso l’ordinanza regionale che vieta l’apertura di gastronomie e aveva continuato in queste settimane di restrizioni a preparare piatti, pietanze nonostante i divieti. In Campania, tra le altre cose, è vietato anche l’asporto. Ma oltre questo, tra le tante attività che sono chiuse ormai da oltre un mese ci sono anche le gastronomie. Il titolare dell’esercizio commerciale aveva invece in questo momento di emergenza continuato a preparare pietanze per i propri clienti.

I controlli delle forze dell’ordine vanno avanti ormai in maniera serrata da settimane. Solo qualche giorno fa invece è stato multato un barbiere sempre a Giugliano. Il titolare è stato trovato all’interno della sua attività commerciale con delle altre persone. Cinque le persone sanzionate.