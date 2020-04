Diretta Protezione Civile 21 aprile: bollettino ufficiale della protezione civile sul Coronavirus in Italia

Diretta Protezione Civile 21 aprile. Come aveva già annunciato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, oggi non ci sarà la diretta video, ma non mancherà il bollettino della Protezione Civile.

Dopo 61 giorni senza interruzione non è in programma la conferenza stampa di Angelo Borrelli. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana. Le diretta video si terranno solo il lunedì e il venerdì.

Bollettino protezione civile, i dati di ieri 20 aprile

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, il bilancio del coronavirus porta il segno meno: oggi il numero di persone attualmente malate cala di 20 unità. Un risultato che non può fare esultare perché è anche l’effetto delle 454 nuove vittime, ma per la prima volta dall’inizio dell’epidemia il contagio fa qualche passo indietro invece che andare sempre avanti.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 2573 persone, 62 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 24906 persone, 127 meno di ieri.

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 454 persone (ieri le vittime erano state 433), arrivando a un totale di decessi 24.114.

I guariti raggiungono quota 48.877, per un aumento in 24 ore di 1.822 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.128 persone).

L’aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato per la prima volta negativo: ovvero il numero dei malati è calato di 20 unità (ieri era aumentato di 486) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.256 (ieri 3.047), il minimo dall’11 marzo.

