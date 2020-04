Diretta Giuseppe Conte, quando parla il Premier? Data, orario, programma, tv, streaming

Diretta Conte. Giuseppe Conte interverrà in parlamento nella giornata di martedì 21 aprile, il Premier sarà alla Camera per relazionare riguardo al lavoro svolto nelle ultime settimane. Il Capo del Governo è alle prese con l’emergenza sanitaria e la crisi economica che ne è scaturita, come previsto si presenta ogni due settimane davanti ai Deputati per aggiornare sulle attività eseguite e sui prossimi scenari. Si tratta di un intervento molto importante anche perché avverrà alla vigilia dell’Eurogruppo dove il dibattito Mes-Eurobond sarà all’ordine del giorno. Il Primo Ministro parlerà in un ambito istituzionale ma naturalmente il suo intervento potrà essere seguito anche da tutti i cittadini.

Diretta Giuseppe Conte

Come riporta Oasport, Giuseppe Conte potrebbe rivolgere un messaggio agli italiani anche prima di quella data? Possibile perché al vaglio ci sarebbe anche l’ipotesi di riaprire alcune attività prima del 3 maggio, data di termine del lockdown attualmente in vigo. Stefano Patuanelli, Ministro per lo Sviluppo Economico, sembrerebbe intenzionato come riportano le principali testate giornalistiche a riaprire alcune attività il 22 aprile o al più tardi il 28 aprile, senza dunque aspettare l’inizio del prossimo mese. La task force presieduta da Vittorio Colao è già al lavoro e si potrebbe arrivare all’approvazione di un nuovo DPCM nei prossimi due giorni, chiaramente questo comporterebbe un discorso o una conferenza stampa di Giuseppe Conte prima del suo intervento alla Camera.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dell’informativa di Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. Il discorso sarà trasmesso in diretta streaming sui canali del Parlamento Italiano e potrebbe essere trasmesso in diretta tv anche sui principali network.

QUANDO PARLA GIUSEPPE CONTE? DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

Possibile un messaggio agli italiani prima del 21 aprile in caso di DPCM per l’apertura anticipata di alcune attività. Data e orario sono da definire.