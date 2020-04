Bollettino protezione Civile 17 aprile, oggi 2563 guariti: record di tamponi

Bollettino protezione Civile 17 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, venerdì 17 aprile 2020.

I dati

Come di consueto nel corso del pomeriggio il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato il bollettino giornaliero con tutti i nuovi casi di covid-19, nel territorio italiano, analizzando la situazione regione per regione. Cresce, rispetto alla giornata di ieri, il numero dei casi: 3.493 (3.786 ieri). Aumenta leggermente il numero dei decessi, oggi 575 (contro i 525 di ieri) mentre la migliore notizia sta nel record finora del numero dei guariti, oggi 2.563 (2.072 ieri). Sono 355 gli attualmente positivi in più dopo questa giornata dove comunque c’è da segnalare un record assoluto di tamponi, 65.705 in 24 ore rispetto ai 60.999 di ieri.

Bollettino protezione Civile di ieri 16 aprile

Ieri sono stati registrati 525 decessi e altri 3786 casi di covid-19. Il dato positivo è il calo dei pazienti in terapia intensiva che è sceso di 143 unità. “C’è una coda di mortalità che ci trasciniamo riferibile al periodo di massimo picco, dalla seconda parte di marzo in poi” ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in una conferenza stampa all’Iss.

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 168.941 (oggi 3.786): 106.607 ammalati, 40.164 guariti, 22.170 morti.

MALATI: 106.607 (oggi 1189) di cui: 2.936 in terapia intensiva, 26.892 ricoverati con sintomi, 76.778 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 22.170 (oggi 525)

Bollettino Coronavirus Lombardia

Ecco tutti i dati aggiornati a venerdì 17 aprile riguardo l’emergenza coronavirus nella regione Lombardia. Nel corso del pomeriggio, come di consueto, a pochi minuti dalla conferenza del Dipartimento di Protezione Civile la regione Lombardia ha pubblicati il bollettino giornaliero. Aumentano i nuovi casi con un +1.041 rispetto ai 941 di ieri. In leggero aumeno i decessi, oggi 243 contro i 231 di mercoledì, stesso discorso per i guariti: 454 contro i 541 di ieri. Da annotare, però, un leggero aumento a livello di tamponi:quest’oggi ben 10.839 rispetto ai 10.706 di 24 ore fa.