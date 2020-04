Coronavirus in Campania: morto Carmine Sommese, sindaco di Saviano

Saviano. Non ce l’ha fatta Carmine Sommese, sindaco di Saviano, comune in provincia di Napoli.L’ex consigliere regionale della Campania e primario di Chirurgia all’ospedale di Nola è deceduto nelle scorse ore al Moscati di Avellino dopo essere risultato positivo al coronavirus lo scorso 19 marzo. Aveva 66 anni.

Morto Carmine Sommese, sindaco di Saviano

Tantissimi i messaggi di cordoglio che in questi minuti si stanno susseguendo sui social. Straziante il ricordo del nipote: “Oggi per l’ennesima volta mi ritrovo a bagnare il mio viso di lacrime per te zio unico Pilastro per me dopo la morte di papa e anche tu sei volato in cielo senza nemmeno poterti salutare per l’ultima volta. Ti voglio bene zio Carmine Sommese, già mi mancavi e ora mi mancherai per sempre. Ed ora come farò senza di te? A chi posso chiamare per potermi confidare, non dovevi andare via zio, questo brutto male ha portato via anche te”.