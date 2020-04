Piacenza, lite tra fidanzati finisce nel sangue: Giorgio muore a 28 anni

Litiga con la fidanzata. Sfonda la porta a vetri per rabbia e muore dissanguato. La vittima è Giorgio Simone, 28 anni appena. La tragedia si è consumata a Rivergaro, in provincia di Piacenza.

Rivergaro (Piacenza), litiga con la fidanzata: Giorgio Simone sfonda la porta a vetri e muore

Il dramma è avvenuto al culmine di una lite. La coppia viveva in casa ed era impossibilitata ad uscire per il lockdown in vigore sul territorio nazionale. Tra i due sarebbe scoppiata una violenta discussione. Il ragazzo, in preda all’ira, avrebbe sferrato un violento colpo alla porta di vetro della camera da letto.

Un gesto istintivo che si è rivelato fatale. Dopo l’impatto, Giorgio Simone avrebbe reciso l’arteria femorale. Il sangue ha cominciato a fuoriuscire copiosamente. La fidanzata, infermiera, ha dunque dato l’allarme e ha subito prestato soccorso al ragazzo. Purtroppo il 28enne è deceduto durante il trasporto in ospedale.

La donna, sotto shock, è stata condotta in ospedale per accertamenti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Rivergaro e ai militari dell’Arma della compagnia di Bobbio. La vittima era un operatore socio sanitario di Montesano Salentino (Lecce).