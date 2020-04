Diretta video conferenza stampa Luca Zaia Veneto 17 aprile: bollettino ufficiale regione Veneto Coronavirus

Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto 17 aprile. Anche oggi, 17 aprile, ci sarà una nuova diretta della conferenza stampa di Luca Zaia per la Regione Veneto per gli aggiornamenti sul Coronavirus nella Regione. Il presidente Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi 16 aprile intorno alle 12.30.

“Il virus è ancora fra noi – ha detto Zaia ieri – portate le mascherine sempre, sono indispensabili. E andate il meno possibile negli ospedali senza motivo, lì, per quanto siano puliti, si annidano virus e batteri”. Per il governatore il 4 maggio resta la dead line cui non bisogna andare assolutamente oltre: “Bisogna decidere se restare chiusi e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada, oppure imparare a convivere con il Covid. Tutte le esperienze, Wuhan compreso, hanno deciso di riaprire”.

Diretta conferenza Zaia Veneto 17 aprile

La diretta della Regione Veneto per l’aggiornamento della situazione legata al Covid-19 in Veneto è tenuta dal governatore Luca Zaia. Ed è possibile vederla a questo link.

Per il presidente della Regione la strategia del Venetosul lungo termine sta pagando: “Sono 222mila i tamponi processati, la macchina funziona, nel tempo vi daremo altre informazioni su ulteriori sperimentazioni. Portiamo avanti questa politica, facciamo tamponi e continuiamo a dire che è fondamentale portare la mascherina. Ricordiamocelo: la mascherina salva la vita. Bisogna teneral alzata, non alla gola, bisogna indossarla bene”.

Bollettino regione Veneto 16 aprile

Sono 27 i morti registrati in un giorno. Il bilancio generale sale così a 1019 decessi positivi al coronavirus dall’inizio della pandemia in Veneto.

Il totale dei contagiati sale a 15.219, con un aumento in un giorno di 335 casi positivi e messi in isolamento o ricoverati nelle varie strutture della Regione. Il dato è però “positivo” se si considera anche ancora è aumentato il numero dei tamponi effettuati, da aggiungersi a quello sui guariti che sono ad oggi 3.409 (i negativizzati virologici). Il numero dei malati attualmente per coronavirus in Veneto sale a 10.791. E’ calato di quasi 3mila unità in sole 24 ore il numero degli isolati domiciliari (positivi e i contatti stretti “scovati” dalle indagini della gestione sanitaria regionale).

Bollettino Protezione civile 16 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 168.941. Di questi, 106.607 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.072, per un totale di 40.164. Il totale delle vittime è di 22.170, 525 in più rispetto a ieri. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.936, 143 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il tredicesimo giorno consecutivo.

Dei pazienti attualmente positivi, 26.893 sono poi ricoverati con sintomi – 750 in meno rispetto a ieri – e 76.778 sono in isolamento domiciliare, il 72% del totale. È record di tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 60.999 in più, per un totale di 1.178.403. Ieri erano stati 43.715. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.