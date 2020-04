Bollettino protezione Civile 16 aprile, boom di guariti: oltre 2000 solo oggi

Bollettino protezione Civile 16 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, giovedì 16 aprile 2020.

I dati

Il bilancio odierno è di 106.607 attualmente positivi (ieri erano 105.418, +1.189), 22.170 morti (ieri 21.645, +525) e 40.164 guariti (ieri 38.092, +2.072). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 168.941 (ieri 165.155, +3.786). In isolamento domiciliare ci sono invece 76.778 persone (ieri 74.696, +2.082); in terapia intensiva ci sono oggi 2.936 pazienti (ieri 3.079, -143); i ricoverati con sintomi sono invece 26.893 (ieri 27.643, -750). I tamponi effettuati oggi sono stati 60.999 (ieri 43.715, quindi oggi più di 16mila tamponi in più).

Tornano dunque a crescere i casi totali in più rispetto a ieri (oggi +3.786, ieri +2.667), ma ci sono anche stati molti più tamponi effettuati oggi. I morti, invece, ieri erano aumentati di 578, mentre oggi di 525. I guariti ieri erano aumentati di 962, oggi di 2.072. Continua, infine, il lento ma continuo calo dei pazienti in terapia intensiva (-143) e dei ricoveri in generale (-750).

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 168.941 (oggi 3.786): 106.607 ammalati, 40.164 guariti, 22.170 morti.

TOTALE MALATI: 106.607 (oggi 1189) di cui: 2.936 in terapia intensiva, 26.892 ricoverati con sintomi, 76.778 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 22.170 (oggi 525)

Bollettino protezione Civile di ieri 15 aprile

Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati a ieri, mercoledì 15 aprile 2020.

Casi attuali: 105.418 (+1.127, +1,1%)

Deceduti: 21.645 (+578, +2,7%)

Dimessi/Guariti: 38.092 (+962 , +2,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.079 (-107, -3,4%)

Totale casi: 165.155 (+2.667, +1,6%)

Bollettino Coronavirus Lombardia

Ecco tutti i dati aggiornati a giovedì 16 aprile riguardo l’emergenza coronavirus nella regione Lombardia. Nel corso del pomeriggio, come di consueto, a pochi minuti dalla conferenza del Dipartimento di Protezione Civile la regione Lombardia ha pubblicati il bollettino giornaliero. Aumentano i nuovi casi con un +941 rispetto ai 827 di ieri. In leggero calo i decessi, oggi 231 contro i 235 di mercoledì mentre aumentano notevolmente i guariti: 541contro i 34 di ieri. Da annotare, però, un notevole aumento anche dei tamponi: quest’oggi ben 10.706 rispetto ai 7.098 di 24 ore fa.