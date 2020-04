Napoli, al Cotugno arriva il San Gennaro di Lello Esposito

Napoli. All’ospedale Cotugno di Napoli arriva “Gli occhi di San Gennaro” dell’artista Lello Esposito. L’opera d’arte è una scultura in bronzo, alta oltre 4 metri e pesa più di due tonnellate.

Per volere dell’artista qui resterà fino a quando l’ultimo contagiato di Covid 19 non sarà dimesso. E’ stato posizionato nel piazzale del Cotugno, con il suo sguardo rivolto verso l’ospedale e l’ingresso del pronto soccorso.

“Mi sembrava giusto che questi occhi di San Gennaro – spiega Esposito – dalle viscere del centro di Napoli salissero qui, nella parte più alta della città. E’ un segno in questo momento in cui tutti noi riusciamo a vedere solo gli occhi degli altri per la mascherina e lui guarda da oggi l’ospedale che è un’eccellenza da sempre e in cui oggi si combatte il virus”.