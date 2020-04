Diretta video conferenza stampa Luca Zaia Veneto 16 aprile: bollettino ufficiale regione Veneto Coronavirus

Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto 16 aprile. Anche oggi, 16 aprile, ci sarà una nuova diretta della conferenza stampa di Luca Zaia per la Regione Veneto per gli aggiornamenti sul Coronavirus nella Regione. Il presidente Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi 16 aprile intorno alle 12.30.

Il Governatore Zaia ieri ha annunciato sui social di altri 12 milioni di euro a sostegno di famiglie e lavoratori stanziati dalla Regione Veneto: “Ieri la Giunta del Veneto ha presentato in Consiglio un emendamento alla variazione di bilancio che, aggiungendo 12 milioni ai 5 già preventivati, consentirà di raggiungere la somma di oltre 18 milioni di euro. Le somme individuate andranno destinate per il sostegno concreto alle famiglie ed ai lavoratori, senza dimenticare i servizi assistenziali agli anziani e le infrastrutture perché stiamo pensando al superamento di questa situazione ma anche alla ripartenza”.

Diretta conferenza Zaia 16 aprile

La diretta della Regione Veneto per l’aggiornamento della situazione legata al Covid-19 in Veneto è tenuta dal governatore Luca Zaia. Ed è possibile vederla a questo link.

Il governatore Luca Zaia ha spiegato di essere già al lavoro per la fase 2. “Noi ascoltiamo le indicazioni dal mondo sanitario, ma pensiamo alla fase 2. Abbiamo imprese fuori dal mercato se non riaprono”, ha dichiarato. “L’Italia si è chiusa gradualmente e deve riaprirsi gradualmente. Col coronavirus dobbiamo convivere”.

Bollettino regione Veneto 15 aprile

Altri 7 morti ieri, 110, i casi positivi al tampone segnalati rispetto al bollettino di due giorni fa. Al momento sono 10.789 i casi positivi e infettati, 2.895 i negativizzati virologici mentre calano di circa 1000 unità le persone in isolamento fiduciario (dalle 17931 di ieri alle 16598 di questa mattina, segno della fine di molte quarantene in questa metà settimana). Il totale di contagiati dal coronavirus dall’inizio della pandemia sale a 14.624 mentre scende il dato sui ricoverati in ospedale (-12 sui 1402 totali) e stabile invece quello sulle terapie intensive (+1, totale 219). Sono 940 i morti per Covid-19 dall’inizio dell’emergenza in Veneto, di questo 825 sono stati registrati in ospedale.

Bollettino protezione civile 15 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 165.155. Di questi, 105.418 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 962, per un totale di 38.092. Il totale delle vittime è di 21.645, 578 in più rispetto a ieri. Sono 3.079 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 107 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il dodicesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 27.643 sono poi ricoverati con sintomi – 368 in meno rispetto a ieri – e 74.696 sono in isolamento domiciliare, quasi il 71% del totale.

Tornano a crescere anche i tamponi eseguiti dopo il calo di ieri: nella giornata di oggi sono 43.715 in più, per un totale di 1.117.404. Ieri erano stati 26.779. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.