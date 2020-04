Bollettino protezione Civile 15 aprile, cala il numero dei nuovi contagi e quello dei morti

Bollettino protezione Civile 15 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, martedì 14 aprile 2020.

I dati

Continua la discesa dei contagi. Oggi il Bollettino conta 2.667 nuovi casi, 305 in meno di ieri. Ma quel che più conta è il trend, che da 5 giorni vede una costante riduzione dei contagi giornalieri, oggi quasi duemila in meno del sabato prima di Pasqua. In netto calo i ricoveri nei reparti ordinari (- 368) e nelle terapie intensive, dove si liberano in un giorno 107 letti. In calo netto però anche i guariti, che la scorsa settimana marciavano al ritmo di duemila al giorno ed oggi sono soltanto 962.

In calo anche i decessi, che restano però sempre tanti, 578 in un giorno contro i 602 di ieri per un totale di 21.645 vittime. Nel conteggio dei sanitari vittime del Covid oggi anche altri due infermieri. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi). Il bilancio degli infermieri morti dall’inizio dell’epidemia sale così a 30. Il 34% degli infermieri che hanno perso la vita per il contagio da SarsCov2, rileva la Fnopi, lavorava in Residenze per anziani Rsa e strutture territoriali.

Bollettino protezione Civile di ieri 14 aprile

Ieri i guariti sono aumentati di 1695 per un totale di 37.130. I nuovi casi positivi sono 675 per un totale di 104.291. Ci sono altri 602 decessi per un totale di 21.067 morti.

Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%)

Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%)

Dimessi/Guariti: 37.130 (+1.695, +4,8%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.186 (-74, -2,3%)

Totale casi: 162.488 (+2.972, +1,9%)

Bollettino Coronavirus Lombardia

Ecco tutti i numeri aggiornati a mercoledì 15 aprile sull’emergenza coronavirus nella regione Lombardia. Pochi minuti prima dalla conferenza del Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, la regione Lombardia ha pubblicato il bollettino giornaliero. Numeri in calo con 827 nuovi casirispetto ai 1.012 di ieri. Calano anche i decessi, oggi 235 rispetto ai 241 di ieri e anche i guariti, solamente 34 rispetto ai 343 di martedì. Il dato confortante è il numero dei tamponi, quasi il doppio: 7.098 quest’oggi rispetto ai 3.778 di ieri.