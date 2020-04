Gazelle: “Ora che ti guardo bene testo”. Testo, video e significato della nuova canzone

Da oggi, 15 aprile 2020, è presente su tutte le piattaforme musicali, comprese quindi Youtube e Spotify, il nuovo singolo del cantante indie Gazzelle. L’uscita di “Ora che ti guardo bene” è stata svelata direttamente dal cantautore sui social, e non è nient’altro che una voce che celebra la situazione che stiamo vivendo. “Ora che ti guardo bene” è stata prodotta da Gazzelle e Federico Nardelli e il brano è stato scritto interamente da Gazzelle.

Il cantautore romano è tornato con un nuovo singolo dopo aver conquistato il disco di platino del suo ultimo album “Punk“. La particolarità di questa nuova produzione, sta nel fatto che insieme al suo staff ha deciso di devolvere tutti i proventi all’ospedale Spallanzani di Roma per sostenere chi, in questo momento, sta soffrendo.

Testo

Ti ricordi com’è che si fa?

La vita mescolata insieme

E poi divisa di nuovo a metà

Mentre corriamo in queste stanze

’Sta casa è così grande

Ma che lavoro fa, wow, il tuo papà?

Ti piacerebbe andare sulla luna

Portiamo un sacco a pelo

E rimaniamo là

Mentre sul mondo piove forte

Suoniamo un pianoforte

Cantiamo insieme: “Na-na-na”

Ora che ti guardo bene

Sembri proprio come me

E non so se è un male o un bene

Ma sto meglio insieme a te

Ti ricordi che sapore ha

Quel bacio dato a vuoto sotto casa

Quando ridevi, haha

Mentre la luce di un lampione

Illuminava un fiore

C’è un gatto col tuo nome, miao, dove va?

Ti piacerebbe stare sotto al sole

Sdraiati in un balcone

E rimaniamo là

Mentre la strada brucia male

Non ti farò del male

Ti giuro, mai, mai

Ora che ti guardo bene

Sembri proprio come me

E non so se è un male o un bene

Ma sto meglio insieme a te

Ora che ti guardo bene

Sembri proprio come me

E non so se è un male o un bene

Ma sto meglio insieme a te

Cantiamo insieme: “Na-na-na”

Cantiamo insieme: “Na-na-na”

Cantiamo insieme: “Na-na-na”

Cantiamo insieme: “Na-na-na”

Cantiamo insieme: “Na-na-na”

Mentre sul mondo piove forte

Suoniamo un pianoforte

Cantiamo insieme: “Na-na-na”

Video