Napoli, positivo al coronavirus scappa dall’ospedale e gira la città: fermato dopo 8 giorni

Napoli. Positivo scappa dall’ospedale incurante del rischio di contagiare altre persone. Succede al San Giovanni Bosco. Il protagonista di questa triste vicenda è un 57enne di origini tunisine risultato infetto lo scorso 7 aprile.

La fuga è durata otto giorni. A fermare l’uomo, destinatario di un ordine di espulsione, gli agenti della polizia municipale. I caschi bianchi lo hanno rintracciato in via Casanova, in zona Porta Capuana. Secondo quanto riporta Il Mattino, l’uomo era ricoverato in ospedale con sintomi. Sottoposto al test il personale sanitario gli aveva riscontrato la positività al Covid-19. Tuttavia, prima di ricevere la diagnosi, aveva deciso di andarsene dal nosocomio facendo scattare l’allarme.

Dopo giorni di ricerca il tunisino è stato rintracciato grazie ad una grossa cicatrice sull’addome. Fermato a Ponte di Casanova ha tenta di nuovo la fuga senza riuscire nell’intento. Ora il timore è che l’uomo possa aver trovato rifugio da qualche conoscente, all’oscuro della sua situazione sanitaria, così contribuendo alla possibile diffusione del contagio. Gli agenti della Polizia Municipale stanno ricostruendo la sua catena di contatti.