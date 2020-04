Campania, allerta meteo della Protezione Civile: previste forti raffiche di vento

Nuova allerta meteo della Protezione Civile in Campania. dalle 18 di oggi, 14 aprile, fino alle 12 di domani, 15 aprile, previste forti raffiche di vento su tutta la regione. A comunicarlo l’ultimo bollettino regionale.

Campania, forti raffiche di vento: allerta meteo della Protezione Civile

Si prevedono “venti localmente forti con raffiche”. Le correnti sono in arrivo da Nord-Est. Le zone investite ricomprendono l’intero territorio regionale. Da Napoli a Caserta, passando per Benevento, Avellino e Salerno.

“Si raccomanda agli enti e alle autorità competenti di porre in essere tutta le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di prestare attenzione alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti”, si legge nel bollettino.

Si prevedono anche modeste precipitazioni durante tutta la giornata. Le temperature massime sono in leggero calo. Schiarite in serata con miglioramento generale del quadro climatico dalla giornata di domani. Persisteranno i forti venti così come si evince dal bollettino della Protezione Civile.