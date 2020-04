Campania, prorogata zona rossa per Ariano Irpino. Fine quarantena per Vallo di Diano

Prorogata la zona rossa ad Ariano Irpino. “Liberi” invece i comuni del Vallo di Diano. A renderlo noto con un’ordinanza il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Zone rosse in Campania, prorogato il provvedimento per Ariano Irpino

Ad Ariano la zona rossa è valida fino al 20 aprile. Attualmente restano in quarantena anche i comuni di Paolisi, in provincia di Benevento, e il comune di Lauro (Avellino).

Termina invece la zona rossa, senza dunque ulteriori proroghe, per i Comuni del Vallo di Diano (Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta). In questi centri torneranno attive le restrizioni valide per il resto della Regione. I residenti potranno dunque spostarsi anche fuori città per comprovate ragioni di necessità, così come previsto per legge.