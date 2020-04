Marano. Beccato dai carabinieri a fare footing si giustifica: “Devo dimagrire prima delle abbuffate di Pasqua”

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli nel periodo pasquale, per evitare assembramenti e violazioni alle norme anti-contagio.

A Marano i carabinieri della locale compagnia hanno sanzionato un uomo sorpreso a fare footing nonostante i divieti ormai noti. Il “runner” si è giustificato dicendo di doversi mettere in forma in previsione delle abbuffate pasquali.

In Piazza Pace denunciato un 71enne per contrabbando di TLE. Su una bancarella improvvisata aveva posto in vendita 66 pacchetti di sigarette prive del sigillo dei monopoli di Stato.

3 le persone sanzionate a Mugnano di Napoli: i carabinieri della locale stazione hanno sorpreso tre persone a bordo di un auto. Si sono giustificati dicendo di dover acquistare degli elettrodomestici e di essersi persi a causa del navigatore.