Giugliano, altri 3 contagi da coronavirus: l’epidemia cresce nell’area nord

Cresce ancora il contagio da coronavirus a Giugliano. Nonostante divieti e restrizioni. Nel giorno di Pasqua, 12 aprile, si registrano in città altri tre casi di positività al Covid-19. Il totale sale così a 56.

Si tratta di una crescita lenta ma costante. Quasi ogni giorno si rilevano nuovi affetti nella terza città della Campania e in generale nell’area nord di Napoli. Afragola, Casoria e Giugliano sono i centri capofila di questa triste classifica. Preoccupa anche Marano, soprattutto dopo il focolaio scoppiato in una casa di riposo per anziani. Male anche Pozzuoli dopo il caso dell’ospedale Madonna delle Grazie, dove risultano contagiati medici e infermieri.

La forte concetrazione demografica dell’area nord, unita anche a ripetute violazioni dei decreti ministeriali con assembramenti in strada, sarebbe all’origine della diffusione del virus alle nostre latitudini. A darne conferma cneh il governatore Vincenzo De Luca, che nel corso della sua ultima conferenza stampa ha citato espressamente le città a nord del capoluogo come micro-cluster di infezione.

Le forze dell’ordine fanno fatica a monitorare un territorio molto vasto. E nonostante l’ausilio dell’Esercito, restano ampie zone scoperte che carabinieri e Municipale non riescono a monitorare. Ieri per fortuna a Giugliano i Caschi bianchi hanno sottoposto a controllo solo 8 persone presenti in strada il giorno di Pasqua. Nessuno è risultato sanzionato.