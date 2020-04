Coronavirus, De Luca: “Contagi a Giugliano, Melito e Afragola. Troppa gente in strada”. Video

C’è anche spazio per l’area nord nella conferenza stampa del governatore Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione ha segnalato la presenza di micro-cluster, cioè di piccoli focolai tra Afragola, Melito e Giugliano.

Micro-focolai a Giugliano, Afragola, Casoria e Melito

“Registriamo ancora qualche contagio di troppo che dobbiamo sconfiggere – ha dichiarato De Luca -. Ad Afragola, Casoria, Giugliano, Melito, mi dicono a Mugnano sono tutti per strada. Poi mi segnalano micro-cluster a Ischia. A Marano in una casa per anziani c’è stato un positivo al covid-19. Invito i gestori delle case per anziani a segnalare i casi. Dobbiamo fare i controlli su tutti i pazienti, su tutto il personale. Personale che lavora in più case per anziani. Diventa una catena infinita di contatti da controllare”.

Napoli, i numeri dell’area nord preoccupano

E in realtà i numeri nell’area nord di Napoli sono tendenzialmente più alti rispetto al resto della regione. A giocare a favore di questi dati anche la forte concentrazione demografica. A Giugliano si registrano attualmente 50 positivi al Covid-19. A Melito 16. A Marano 32. A Mugnano 22 e ad Afragola ben 43 casi. A Casoria 50. La crescita per fortuna è contenuta e non è esponenziale, ma comunque costante. Per questo le autorità regionali hanno chiesto di intensificare i controlli in strada delle forze dell’ordine per scongiurare assembramenti.