Marano, scoppia focolaio di coronavirus in una casa per anziani: altri otto casi

Scoppia un focolaio di coronavirus in una nota casa per anziani a Marano. Dopo il primo caso di positività registrato ieri – e comunicato dal Governatore Vincenzo De Luca – altri otto casi si rilevano all’interno della stessa struttura. A darne notizia, in anteprima, è il portale Terranostranews.it.

Marano, altri otto casi di coronavirus nella casa per anziani

La situazione a Marano dunque rischia di diventare seria. I casi in totale in città salgono a 45. Dopo Giugliano, che conta 50 positivi al Covid-19, Marano è il secondo centro urbano dell’area nord di Napoli con il maggior numero di casi. Non si esclude adesso la possibilità che il Presidente della Regione possa istituire una zona rossa in città o limitarla ad alcune zone.