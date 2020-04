Donna di Villaricca muore di coronavirus: famiglia in isolamento

Morta una donna di 69 anni di Villaricca. E’ la seconda vittima del Covid-19 nella cittadina a nord di Napoli dopo il 75enne deceduto. A darne notizia in anteprima è Il Meridiano News.

Giugliano, muore per coronavirus una donna di 69 anni di Villaricca

La donna era ricoverata presso il nosocomio giuglianese da circa due settimane. All’interno del suo nucleo familiare, risultano altri due casi di positività, tra cui un bimbo di un anno. Per fortuna sono in isolamento domiciliare e non presentano sintomi gravi. Restano in comunicazione col personale sanitario specializzato e al momento non hanno bisogno di ospedalizzazione.

. Non c’è stato niente da fare invece per la 69enne. Nonostante non fosse affetta da patologie pregresse, è deceduta nelle ultime ore dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute. Era originaria di Giugliano ma abitava da tempo in via della Libertà. Questo è il secondo decesso registrato a Villaricca per coronavirus dopo la morte del 75enne avvenuta a fine marzo. L’uomo, affetto da altre patologie, risultò positivo al Covid-19 grazie a un tampone effettuato post-mortem.