Villaricca, morto 75enne per coronavirus. La Punzo: “Una brutta giornata per noi”

Giornata difficile per la comunità di Villaricca. La cittadina a nord di Napoli registra cinque nuovi casi di contagi di coronavirus, tra cui una vittima. Per fortuna gli altri quattro soggetti positivi al Covid-19 non sono ospedalizzati e sono attualmente in isolamento domestico.

Villaricca, morto 75enne per coronavirus

Il deceduto è un uomo di 75 anni della città, con patologie pregresse. Il tampone è stato effettuato prima che morisse. L’anziano presentava tutti i sintomi tipici del Covid-19. A darne notizia con un comunicato apparso sui social network il sindaco Rosario Punzo.

“Una brutta giornata per Villaricca, altri cinque i contagi. Un caso riguarda una persona deceduta, già da giorni, a cui il tampone è stato fatto prima di morire, ma il risultato è arrivato dopo il decesso. Ho atteso prima di comunicarlo perché da pochi minuti ho finito di parlare con l’ASL e con i familiari, e non volevo che uscissero notizie imprecise su una vicenda così dolorosa e delicata”.

Il primo cittadino poi conclude: “Ho appreso che, allo stato, non sono ancora chiare le cause del decesso e le eventuali implicazioni del coronavirus, in quanto il soggetto aveva già un quadro clinico complesso di per sé; sono ancora in corso gli accertamenti dell’ASL che mi notizierà tempestivamente, sarà mia cura aggiornarvi. Ho espresso ai familiari del nostro concittadino deceduto tutto il nostro cordoglio e sofferenza, manifestando la più disponibilità per ogni necessità ed assistenza”.