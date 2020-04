Napoli, Papa Francesco dona ventilatori all’ospedale Cotugno

Napoli. Un regalo inaspettato è stato consegnato stamane al reparto di rianimazione dell’ospedale Cotugno. A inviarlo è Papa Francesco, che voluto donare due ventilatori per l’ospedale infettivologico napoletano. A darne notizia è Fanpage.it.

Napoli, Papa Francesco dona ventilatori al Cotugno

Sua Santità ha fatto arrivare al Cotugno anche tute, mascherine e uova di Pasqua. Il dono del Pontefice è stato consegnato nelle mani del direttore dell’Azienda Ospedaliera dei Colli Maurizio di Mauro dal Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe.

“Con cuore paterno e premuroso Papa Francesco ha pensato a Napoli, testimoniando vicinanza e condivisione all’ospedale Cotugno, ai medici e infermieri generosamente impegnati, a tutto il personale, alla dirigenza, a quanti sono in angoscia per il coronavirus, agli ammalati ricoverati, nonché ai contagiati e a tutte le famiglie”, si legge in una nota della Curia. Il Santo Padre ha assicurato, inoltre, “la sua costante preghiera”.