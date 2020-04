Portici, il Covid-19 non ferma la criminalità: bomba carta esplode davanti a un negozio

Portici. L’emergenza coronavirus non ferma la criminalità. Stanotte ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta dinanzi ad un esercizio commerciale in via Libertà.

Portici, bomba carta esplode davanti ad un negozio

La deflagrazione ha provocato danni alla serranda del negozio di elettrodomestici. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Il boato nella notte ha svegliato di soprassalto i residenti, i quali hanno provveduto ad allertare le forze dell’ordine. Sull’episodio indagano i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco. Un aiuto alle indagini potrebbe essere fornito dalle immagini di videosorveglianza installate in zona. Il titolare dell’esercizio commerciale, sentito dagli investigatori, ha dichiarato di non aver mai subito minacce né richieste estorsive.

(immagini di archivio)