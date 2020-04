Diretta veglia pasquale 2020 del Papa: dove vederla in tv e in streaming online

Diretta Veglia pasquale 2020 del Papa, dove vederla in tv? La sera prima di Pasqua il Pontefice celebrerà la Notte Santa dalla Basilica di San Pietro in Vaticano. L’emergenza sanitaria in corso dovuta al Coronavirus, impedisce di svolgere le celebrazioni eucaristiche come di consueto ma, nonostante ciò, anche il Vaticano si è adoperato per far vivere comunque i momenti di fede legati a questa Pasqua. Quella di quest’anno dunque non sarà una Veglia Pasquale uguale a quella degli scorsi anni. Le disposizioni ministeriali, infatti, vietano contatti ravvicinati, assembramenti di persone e altre occasioni di riunione e convivio che potrebbero favorire la diffusione dei contagi da Covid-19.

Proprio per questo motivo però per i fedeli acquisirà ancora più valore l’appuntamento con Papa Francesco. Il Pontefice presiederà la Veglia Pasquale in una Basilica di San Pietro deserta, come l’abbiamo già vista in queste settimane. La piazza sarà però collegata con il mondo intero grazie alla diretta tv.

Diretta veglia pasquale Papa

Non potendo recarsi ciascuno nella propria parrocchia per partecipare alla Veglia Pasquale, ecco allora che saranno davvero tanti i fedeli a seguire la solenne liturgia dalla Basilica che è cuore della cristianità, ascoltando direttamente dalla voce di Papa Francesco l’annuncio della Resurrezione del Signore Gesù. L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 di questa sera, Sabato Santo 11 aprile 2020, quando avrà inizio la Veglia Pasquale presieduta da Papa Francesco. La diretta della veglia pasquale del papa sarà garantita da Rai Uno e Tv 2000 e alla diretta streaming video su Rai Play e sul canale Youtube di Vatican News.

E’ sempre previsto il tradizionale rito della Benedizione del fuoco ai piedi dell’Altare della Confessione. Saranno invece omessi la preparazione del cero pasquale, non saranno svolti battesimi e non ci sarà l’accensione dei lumini ai fedeli. Per l’occasione la Basilica si illuminerà progressivamente fino all’intonazione del “Gloria”.

La messa di Pasqua

Domenica 12 aprile, invece, Bergoglio riapparirà sugli schermi della rete ammiraglia Rai, alle 10:50, per la celebrazione della Messa di Pasqua. Alla fine della funzione il Santo Padre si recherà presso i cancelli della Confessione per comunicare il Messaggio Pasquale e, in conclusione, impartirà la Benedizione Urbi et Orbi.