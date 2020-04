Diretta regione Lombardia Facebook 9 aprile: conferenza stampa. Bollettino ufficiale regione Lombardia diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 9 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia 9 aprile: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità. Ieri l’assessore ha detto: “Oggi ci sono dati che ci rincuorano. A Milano l’attenzione deve rimanere più forte perché la riga non ha preso una linea verso il basso, mentre a Bergamo e Brescia, Lodi e Cremona c’è una linea che ha arrestato la propria avanzata”, ha detto l’assessore al Welfare. In provincia di Milano, si registrano 252 casi di coronavirus in più in 24 ore, per un totale di 12.039.In città, in particolare, si segnalano 80 positivi in 24 ore (4.824 nel complesso). La Città metropolitana di Milano, stando ai dati, è la più colpita della Lombardia. A Bergamo ci sono stati 63 malati in più (9.931) mentre c’è stato un balzo a Brescia con 315 casi in più (9.909 totali).

“Ogni decesso è una grande sofferenza. Ormai è un dato che progressivamente si riduce, si sta ridimensionando. Siamo molto vicini ad una situazione in cui potremo dire che la nostra battaglia la stiamo vincendo. Dovremo far tesoro degli sforzi fatti, a cominciare dalla Pasqua, che dovremo trascorrere in casa”, ha detto l’assessore.

Potrete interessarti >> Guarda la diretta di ieri 8 aprile

Bollettino Lombardia 8 aprile

A fronte di 167.557 (+8.226) tamponi eseguiti in tutta la Regione, i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.089 per un totale di 53.414. Il bilancio dei decessi raggiunge quota 9.722, +238 rispetto a ieri. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è 1.257, -48 rispetto a ieri. I ricoverati sono 11.719 (-114) e i dimessi 15.147 (+649). Altri 15.569 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Bollettino Italia 8 aprile

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) pari a 1195 unità (ieri erano stati 880). Ma oggi è stato effettuato un numero di tamponi record, olte 50.000 e l’incidenza dei positivi è solo del 7,4 per cento. Dunque un dato che conferma come il contagio si stia riducendo.

Sono ricoverati in terapia intensiva 3693 persone, 99 meno di ieri. Sono ricoverati con sintomi 28485 persone, 233 meno di ieri.