Diretta regione Lombardia Facebook 8 aprile: conferenza stampa. Bollettino ufficiale regione Lombardia diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 7 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia 8 aprile: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità. Ieri il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha spiegato che i dati “sono in costante ma leggero miglioramento”. E proprio in Lombardia si inizia a discutere dei test sierologici. Fontana ha annunciato che “uno di questi è stato individuato al Policlinico San Matteo di Pavia”. Si tratta di un “test che, attraverso il prelievo di sangue, evidenzierà chi ha sviluppo gli anticorpi al Covid-19. Servirà a rilevare se chi ha contratto il virus, dopo essersi sottoposto a due tamponi risultati negativi, abbia sviluppato gli anticorpi. Così si potrà ricevere una “patente di immunità”. Chi risulterà negativo, invece, dovrà stare attento mantenendo le precauzioni previste per coloro che si sono ammalati” ha concluso.

Bollettino Lombardia 7 aprile

Ieri, 7 aprile, a fronte di 159.331 tamponi eseguiti in tutta la Regione, i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 791 per un totale di 52.325. In totale le vittime sono ora 9.484, +282 rispetto a ieri. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è 1.305, -38 rispetto a ieri. I ricoverati sono 11.833 (-81) e i dimessi 14.498 (+635).

I dati suddivisi in base alle province:

Bergamo 9.868 (+53)

9.868 (+53) Brescia 9.594 (+117)

9.594 (+117) Como 1.525 (+52)

1.525 (+52) Cremona 4.323 (+63)

4.323 (+63) Lecco 1.731 (+19)

1.731 (+19) Lodi 2.321 (+43)

2.321 (+43) Monza e Brianza 3.206 (+49)

3.206 (+49) Milano 11.787 (+249)

11.787 (+249) Mantova 2.142 (+58)

2.142 (+58) Pavia 2.735 (+35)

2.735 (+35) Sondrio 620 (+6)

620 (+6) Varese 1.326 (+33)

Bollettino Italia 7 aprile

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) pari a solo 878 unità (due giorni fa erano stati 1941). Sono ricoverate in terapia intensiva 3792 persone, 106 meno di ieri, numero in calo per il quarto giorno di seguito. Sono ricoverate con sintomi 28.718 persone, 258 meno di ieri. Dei ricoverati in terapia intensiva, 1.305 sono in Lombardia. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 604 persone, per un totale di 17.127 morti.

I guariti raggiungono quota 24.392, per un aumento in 24 ore di 1555 unità(ieri erano state dichiarate guarite 1022 persone). Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 135.586: i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono 3039.