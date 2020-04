Zuppa di cozze del giovedì santo: la ricetta per farla in casa i pochi minuti

Zuppa di cozze del giovedì santo: la ricetta per farla in casa. La Zuppa di Cozze è ancora un’abitudine culinaria radicata nelle case partenopee per il giovedì santo e in alcuni ristoranti della città, specializzati proprio nella preparazione di questo piatto. Cozze, olio di peperoncino piccante, seppie, se si preferisce polpo (nella sua ricetta evoluta), con una base di freselle, olio, pomodoro e aglio. Una ricetta “povera” ma ricca di gusto.

La storia della zuppa di cozze del giovedì santo

La storia vuole che quest’usanza sia nata grazie a Ferdinando I di Borbone, il quale era molto goloso di pesce. Il sovrano, si faceva preparare, dalla cucina del Palazzo, un piatto a base di cozze pregiate, che egli stesso nominò Cozzeche dint’a Cannola. Tuttavia, le abitudini alimentari di Ferdinando non andavano a genio al Frate Domenicano Gregorio Maria Rocco perché troppo peccaminose, così ammonì il regnante.

Gli fece promettere che almeno per la Settimana Santa non avrebbe mangiato piatti sofisticati e avrebbe limitato i peccati di gola. Così Ferdinando, che non voleva rinunciare alle sue gustose cozze, trovò un escamotage per continuare a mangiarle: ordinò alla servitù di cucinarle in modo semplice, più umile e più vicino alle istanze della Settimana Pasquale. Il piatto che venne fuori era composto da cozze, salsa di pomodoro e olio di peperone piccante. Quando la notizia uscì dal palazzo e velocemente si estese al popolo, quest’ultimo tentò di simulare lo stesso piatto, sostituendo però le cozze pregiate del Sovrano con cozze di bassa qualità oppure con misere lumache di mare.

Da quel momento, a Napoli, la sera del Giovedì Santo si consuma la Zuppa di Cozze.

Zuppa di cozze giovedì santo: la ricetta Gli ingredienti Cozze 1,5 kg

Polpo 1 kg

Gamberi 150 g

Pomodori pelati 600 g

Aglio 2 spicchi

Sale fino 1 g

Seppie 300 g

Olio extravergine d’oliva 60 g

Pepe nero q.b.

Prezzemolo 10 g

Vino bianco 40 ml

Per i crostini

Baguette 1

Olio extravergine d’oliva 30 ml

Il procedimento

Si inizia con la pulizia del pesce, partendo dai gamberi e poi passate alle cozze. Sciacquate le cozze sotto acqua corrente poi con il dorso della lama di un coltello eliminate tutte le incrostazioni e i parassiti che si formano sul guscio. Una volta pulite, mettetele da parte.