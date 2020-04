Ricetta pastiera napoletana: ingredienti e procedimento della pastiera napoletana fatta in casa

La pastiera napoletana è un dolce della cucina campana tipico del periodo pasquale: vediamo la ricetta della pastiera napoletana per prepararla in casa. Il dolce partenopeo ha avuto il riconoscimento di prodotto agroalimentare tradizionale campano. È un dolce simile alla crostata, con cui forse condivide un’origine comune.

La leggenda, che vuole la sirena Partenope creatrice di questa delizia, deriva probabilmente dalle feste pagane e dalle offerte votive del periodo primaverile. In particolare la leggenda è probabilmente legata al culto di Cerere le cui sacerdotesse portavano in processione l’uovo, simbolo di rinascita. La ricetta attuale fu perfezionata proprio nei conventi e divennero celebri quelle delle suore del convento di San Gregorio Armeno.

Esiste anche una leggenda più “reale” che narra di alcuni pescatori che, a causa dell’improvviso maltempo, erano rimasti in balia delle onde per un giorno e una notte. Una volta riusciti a rientrare a terra, a chi domandasse loro come avevano potuto resistere in mare così tanto tempo, risposero che avevano potuto mangiare la Pasta di Ieri, fatta con ricotta, uova, grano ed aromi. Per questo motivo la Pastiera iniziò ad essere simbolo di rinascita, oltre che per gli ingredienti, perché aveva dato una seconda vita a questi quattro pescatori. Fu inventata nel XVI secolo.

Ricetta pastiera napoletana

Gli ingredienti della pastiera

Per la pasta frolla:

FARINA TIPO 00 250 gr

UOVA 1

TUORLO D’UOVO 1

BURRO A TEMPERATURA AMBIENTE 100 gr

ZUCCHERO 100 gr

VANILLINA 1 bustina

Per il ripieno:

GRANO PRECOTTO 380 gr

LATTE 200 ml

BURRO A TEMPERATURA AMBIENTE 40 gr

SCORZA DI LIMONE 1

ESTRATTO DI VANIGLIA 1 fialetta

RICOTTA 300 gr

ZUCCHERO 300 gr

UOVA A TEMPERATURA AMBIENTE 3

CANDITI 40 gr

CANNELLA 1 cucchiaio

ACQUA DI FIORI DI ARANCIO 1 fialetta

Procedimento: come si prepara la pastiera napoletana

Preparate la pasta frolla 12 ore prima di preparare il tutto. Disponete a fontana su un tavolo farina e zucchero e mettete al centro il burro a pezzetti ammorbidito, le uova, lo zucchero e la vanillina (1). Sbattete le uova al centro della fontana e incorporate tutti gli ingredienti. Quando avrete amalgamato bene il tutto, lavorate la pasta velocemente su un piano infarinato, senza impastarla, ma pressandola fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo (2). Riponete il panetto in frigo per almeno un’ora, avvolto nella pellicola.

Il ripieno

Ora è il momento di preparare il ripieno. Il grano cotto versatelo in una pentola con il latte, il burro e la scorza di limone (3) e mettete a cuocere per una ventina di minuti mescolando. Quando il grano avrà assorbito il latte (4), e si sarà creato un composto cremoso, potrete spegnere la fiamma. Lasciate raffreddare la crema di grano, eliminate la scorza di limone, e passatene una parte al mixer insieme alla metà dei canditi (5). In una ciotola mescolate la ricotta di pecora con lo zucchero, aggiungete la crema di grano messa da parte, quella che avete tritato al mixer con i canditi, le uova, il resto dei canditi. Aggiungete la cannella, l’essenza di vaniglia e l’acqua di fiori d’arancio (6).

Mescolate con una frusta a mano per amalgamare gli ingredienti (7). Su di una spianatoia infarinata, stendete 3/4 della pasta frolla con un mattarello, fino a creare una pasta alta mezzo centimetro. Prendete la tortiera di 24 cm di diametro in superficie, imburratela e stendetevi la pasta frolla per creare la base della vostra pastiera. Tagliate i bordi in eccesso, versate all’interno il ripieno (8) e poi procedete a ritagliare le strisce di pasta frolla tenuta da parte (9) con l’aiuto di un tagliapasta.

Decorate la pastiera ponendo alcune strisce in obliquo e poi sovrapponete le altre in modo da creare dei rombi (10). Sigillate bene i bordi della pastiera con i rebbi di una forchetta. Cuocete in forno ventilato preriscaldato a 160° per circa un’ora. La vostra pastiera sarà pronta. Prima di servirla, spolverizzate con lo zucchero a velo.