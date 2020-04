Brick Mansions in tv: dove vederlo in streaming, il cast, la trama e le curiosità del film in prima serata oggi su Italia 1

Brick Mansions streaming. Questa sera alle ore 21.18 su Italia 1 andrà in onda il film Brick Mansions, con Paul Walker. Si tratta del remake del film del 2004 Banlieue 13 diretto da Pierre Morel e prodotto come questo da Luc Besson. Inoltre il film rappresenta una delle ultime produzioni a cui ha preso parte Paul Walker, deceduto a soli 40 anni nel novembre 2013.

Brick Mansions, la trama

Nel 2018 nella città di Detroit un intero quartiere dominato dalla malavita viene isolato tramite un muro di cinta eretto dalla polizia e controllato da soldati. Nella zona chiusa, che viene ribattezzata “brick mansions”, il crimine si rafforza ulteriormente fino a che non viene attivata una bomba. La polizia manda un suo uomo sotto copertura per disinnescare l’ordigno.

Il cast

Paul Walker: Damien Collier

David Belle: Lino Duppre

RZA: Tremaine Alexander

Couchy Boy: K2

Catalina Denis: Lola

Carlo Rota: George

Abdul Ayoola: poliziotto al computer

Le curiosità

La pellicola è uno degli ultimi lavori dell’attore prematuramente scomparso Paul Walker (ultimo suo film fu Fast & Furious 7).

Il film è un action movie, remake del film francese Banlieue 13 del 2004 diretto da Pierre Morel.

Il 30 novembre 2013 Paul Walker perse la vita all’età di 40 anni in un incidente stradale a bordo di una Porsche guidata da un amico, Roger Rodas, anch’egli rimasto ucciso.

Brick Mansions streaming

Brick Mansions streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.