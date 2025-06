Aversa, lite violenta tra stranieri in via Roma. Matacena: “Episodio da stigmatizzare, chiederò al Prefetto più forze dell’ordine”

“Un episodio grave, da stigmatizzare. Ringrazio le forze dell’ordine che operano con costanza sul territorio”. Così il sindaco di Aversa, Franco Matacena, ai microfoni di Teleclubitalia, interviene dopo la violenta rissa tra cittadini stranieri e il successivo danneggiamento all’interno di un bar in via Roma, avvenuti martedì sera.

Il primo cittadino ha fatto sapere di aver scritto, già il giorno successivo ai fatti, una lettera indirizzata al prefetto di Caserta per chiedere un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio normanno, soprattutto nei punti più sensibili della movida cittadina, come via Salvo D’Acquisto e piazzetta Paul Harris. E proprio per via Salvo D’Acquisto e piazzetta Paul Harris, frequentati ogni fine settimana da centinaia di giovanissimi, sarà previsto un presidio fisso della polizia municipale.

Sulla questione videosorveglianza, Matacena risponde anche in merito al fondo ministeriale da 250mila euro destinato alla sicurezza urbana recentemente recuperato: “I finanziamenti ci sono. La polizia municipale, insieme all’assessore al ramo, sta lavorando affinché l’installazione delle telecamere possa avvenire nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato il primo cittadino.