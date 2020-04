Qualiano. Si intensificano i controlli delle forze dell’ordine per le prossime festività pasquali. Piazza Rosselli è presidiata dai carabinieri, i quali da stamattina stanno verificando le autocertificazioni dei cittadini e di chiunque transiti con l’auto in centro.

Qualiano, controlli a tappeto dei carabinieri

I residenti possono spostarsi, come previsto dal decreto, solo per comprovate ragioni di lavoro, di salute e di necessità. I controlli in città proseguono costantemente e intensamente da parte delle forze dell’ordine. Anche ieri i militari hanno controllato residenti e garantito che ogni attività commerciale non essenziale rimanesse chiusa.

In questi giorni tutta l’area a Nord di Napoli è presidiata da carabinieri e polizia municipale per garantire il rispetto delle norme anti contagio.