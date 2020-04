Coronavirus, bollettino Protezione Civile 7 aprile: crollano i contagi. Il miglior dato da un mese

La discesa sembra davvero iniziata. L’epidemia da Coronavirus secondo il bollettino della Protezione Civile del 7 aprile sta scendendo. Per il secondo giorno consecutivo cala il numero dei nuovi contagi, che ammonta a soli 3039 casi. Il numero dei positivi giornalieri è di 880 (numero ottenuto sottraendo ai nuovi contagi il numero dei decessi e dei guariti).

Bollettino Protezione Civile 7 aprile: calano i contagi

C’è un prudente entusiasmo nella conferenza stampa presieduta dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in diretta streaming. Nel bollettino giornaliero del 7 aprile, Borrelli ci spiega che quello di oggi è il miglior dato registrato dal 10 marzo: dopo quasi un mese, infatti, il numero dei nuovi positivi al Covid-19 scende sotto i 3500 casi.

Fa ben sperare anche la curva dei ricoveri in terapia inteisiva. Decresce di 106 pazienti il numero delle persone che necessitano di ventilazione artificiale. Stabile invece il numero dei decessi. Oggi se ne contano 604, rispetto ai 636 di ieri. In leggero calo. Il totale dei guariti sale a 24392, 1555 in più rispetto a ieri.

Soddisfazione da parte degli esperti per il superamento del plateau e l’inizio della discesa dell’epidemia. “Dobbiamo ingaggiare una dura lutta contro il virus – afferma Gianni Rezza dell’Istituto Superiore della Sanità – dobbiamo mantenere tutte le misure di distanziamento sociale in maniera rigorosa. Il coronavirus non sparirà al raggiungimento degli zero contagi, ma resterà nella popolazione. da Ogni rilassamento può significare una ripresa della circolazione virale”.