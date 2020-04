Napoli, dolci in occasione di Pasqua: scoperto laboratorio di pasticceria abusivo

Dolci e altre prelibatezze preparati in occasione di Pasqua in un laboratorio di pasticceria abusivo. E’ quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica.

Dolci in occasione di Pasqua, scoperto laboratorio di pasticceria abusivo

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno scoperto, all’interno di due terranei di un edificio, una persona che stava producendo prodotti alimentari e dolciari.

L’esercizio commerciale, inoltre, era privo di autorizzazione sanitaria e comunale. I poliziotti hanno accertato che l’uomo aveva occupato senza titolo i locali da circa cinque anni e si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica manomettendo il contatore.

La denuncia

Per tale motivo, R.G., 32enne napoletano, è stato denunciato per furto aggravato e invasione di terreni o edifici ed i locali sottoposti a sequestro. Inoltre, gli agenti hanno sanzionato due persone che si trovavano all’esterno del forno abusivo.