Coronavirus, messa celebrata nonostante i divieti: fedeli in fila per l’ostia

Fedeli in fila per ricevere l’ostia come se l’emergenza sanitaria non ci fosse. E’ accaduto a Filadelfia, nel Vibonese, nel giorno della domenica delle Palme.

Coronavirus, fedeli in fila per ricevere l’ostia in chiesa

Una celebrazione svoltasi in barba alla disposizioni di sicurezza governative in materia di Coronavirus e con le raccomandazioni dello stesso vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Luigi Renzo.

Oltretutto la messa è stata, peraltro, trasmessa in streaming sui social network e ripreso con i telefonini da alcuni fedeli, compresa la fila per ricevere l’ostia della comunione dal sacerdote don Giovanni Primerano.

Tutto alla luce del sole. Ferma la presa di posizione sull’accaduto da parte del sindaco, Maurizio De Nisi: “In merito alla situazione emersa nella Chiesa di Santa Barbara – ha dichiarato all’AGI – devo sottolineare che non appena apprese le notizie e visionati i video, la polizia municipale ha adottato tutti i provvedimenti previsti dai decreti ministeriali per il contenimento del Covid-19. Ogni altro provvedimento sarà valutato ed adottato dalle autorità in conseguenza.”