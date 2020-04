Significato dell’ulivo nella Domenica delle Palme, qual è? Inizia la Settimana Santa, il periodo che va dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Risurrezione, la Pasqua. In queste giornate si celebrano gli eventi di fede legati agli ultimi giorni terreni di Gesù, in particolare la sua passione, morte e risurrezione. La Pasqua in particolare è la massima solennità della fede cristiana.

La Settimana Santa si apre con la Domenica delle Palme. Con questa festa si ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme accolto dalla folla che lo acclama come re agitando fronde e rami presi dai campi. Una tradizione legata alla ricorrenza ebraica di Sukkot durante la quale i fedeli salivano in pellegrinaggio al tempio di Gerusalemme portando un mazzetto intrecciato di palme, mirto e salice.

Qual è il significato dell’ulivo nella Domenica delle Palme?

In molte terre nel Vicino Oriente antico, era consuetudine coprire la terra percorsa da qualcuno ritenuto degno del più alto onore. La Bibbia ebraica riporta che a Jehu, figlio di Giosafat, fu riservato questo trattamento. Sia i Vangeli sinottici che il Vangelo di Giovanni riferiscono che la gente diede a Gesù questa forma d’onore. Nei sinottici la gente è descritta mentre posa i loro indumenti ed i rami di palme tagliati lungo la via. Giovanni specifica che erano rami di Palme. Nella tradizione ebraica, la palma è una delle “quattro specie” migliori frutto delle terra portate in processione per la festività del Sukkot, settimana di gioia e ringraziamento che ci festeggia dopo il raccolto di primavera.

Ma nelle zone in cui le piante di palma non ci sono, queste sono sostituite da rami di ulivo, come accade soprattutto in Italia e Spagna, oppure da fiori e foglie intrecciate (di salice o bosso). Nel vangelo secondo Giovanni si narra che la popolazione abbia usato solo rami di palma che sono simbolo di trionfo, acclamazione e regalità. Un’antica antifona gregoriana canta: “Giovani ebrei andarono incontro al Signore portando rami d’ulivo”.

Nella cultura greca e dell’impero romano, il ramo di palma e di alloro erano segni di vittoria e trionfo quando il triumphator deponeva la sua armatura per indossare la toga, l’abito indossato dai civili in tempo di pace ornato di vari simboli, quali erano i rami di palma. La palma era il principale attributo della divinità pagane Nike e Vittoria, suo equivalente nel pantheon romano.

La tradizione dei fedeli

E’ tradizione che nel giorno della Domenica delle Palme, i fedeli portano a casa i rametti di ulivo e di palma benedetti, per conservarli quali simbolo di pace. Si usa anche che il capofamiglia utilizzi un rametto, intinto nell’acqua benedetta per benedire la tavola imbandita proprio il giorno di Pasqua.

Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, non si potrà partecipare a celebrazioni se non da casa in tv e dunque non ci sarà neppure la distribuzione dei ramoscelli d’ulivo né dell’acqua santa come in genere avviene nelle chiese.