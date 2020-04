Coronavirus, Vittorio muore a 14 anni. Era una giovane promessa del calcio

E’ la più giovane vittima del coronavirus in Europa. Aveva appena 16 anni Vittorio Godinho, 14enne portoghese stroncato dal virus domenica 29 marzo. Era considerato una promessa del calcio iberico.

Portogallo, morto Vittorio Godinho: aveva 14 anni

Vittorio non aveva altre patologie pregresse, a parte una psiroasi, una malattia della pelle che aveva debilitato il suo sistema immunitario negli ultimi mesi. Il coronavirus ha aggredito le sue difese e lo ha ucciso nel giorno di pochi giorni. La notizia ha fatto rapidamente il giro del Portogallo ed è rimbalzata anche in Europa. sui social dal Maceda Cultural and Leisure Centre, il club che frequentava: “Questa volta, non sei riuscito a trionfare sull’avversario, come hai fatto tante volte. Siamo a pezzi e senza parole”.

Il 14enne era di Ovar, comune nel distretto di Aveiro nel nord-ovest del Paese. L’annuncio della sua morte ha generato un’ondata di emozione tra le squadre locali, arrivando fino a toccare la Federazione calcistica portoghese. L’adolescente era stato ricoverato all’ospedale di San Sebastiano di Santa Maria da Feira sabato 28, ma domenica mattina si è spento. Stando alle dichiarazioni del direttore generale della salute, Graça Freitas, soffriva “di una complessa situazione clinica”.