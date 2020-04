Coronavirus, muore bimba di 5 anni: aveva già patologie pregresse

Vipiteno. Non ce l’ha fatta una bimba di 5 anni, risultata positiva al Coronavirus. La piccola soffriva di gravissime patologie e da tempo era in cura. Ieri è deceduta all’ospedale di Vipiteno.

Coronavirus in Alto Adige, muore bimba di 5 anni

Secondo il portale news Stol.it, mercoledì le sue condizioni sono peggiorate e la bambina è stata ricoverata in ospedale, dove però giovedì è deceduta.

La bimba è una delle otto vittime del virus registrate nelle ultime ore in Alto Adige. Attualmente nella regione il totale delle persone positive è di 1.160, di queste 279 son ricoverate con sintomi negli ospedali, 60 sono in terapia intensiva e 821 in isolamento domiciliare con sintomi più lievi.