Coronavirus, bollettino della Protezione civile 2 aprile

Ci sono 2477 casi positivi oggi, 760 morti in più rispetto a ieri mentre il numero dei guariti è di 1431. E’ il bollettino di oggi, giovedì 2 aprile, fornito dalla Protezione Civile nel consueto appuntamento sulla diffusione del Coronavirus in Italia.

Coronavirus, bollettino Protezione Civile 2 aprile

Stando ai dati riferiti da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore è cresciuto il numero dei morti (ieri le vittime erano state 727) arrivando così a un totale di 13.915 decessi. I guariti in Italia, invece, raggiungono quota 18.278 (ieri erano state 1.109 persone).

I ricoverati con sintomi sono 28.540, quelli in terapia intensiva ammontano a 4.053 mentre quelli in isolamento domiciliare sono 50.456. Nella giornata di oggi si rilevano 4668 casi positivi in più mentre sono 2477 i casi attivi in più rispetto a ieri che erano 2.937. Il bilancio totale, cioè le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia, è di 115.242.