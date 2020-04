Houseparty, cancellati i post originali diffusi su Twitter

Houseparty. Gli ideatori dell’Houseparty affermano di aver trovato i post originali su Twitter che hanno creato il panico, qualche giorno fa, affermando che tale app era stata violata. Dopo un’accurata indagine i post comparsi su Twitter, pare che qualcuno ha cancellato tutti i post.

Houseparty, il caso

All’inizio di questa settimana, alcuni apparenti utenti di Houseparty si sono lamentati sui social media del fatto che i loro conti PayPal, Netflix, Spotify e online banking sono stati compromessi. Il primo post pubblicato su Twitter reciterebbe così: “Per favore non hackerarmi, voglio solo parlare con i miei amici”.

Nonostante i centinaia di messaggi, l’azienda ha continuato a sostenere che i post facevano parte di una campagna diffamatoria a pagamento e ha offerto un premio di 1 milione di dollari a chiunque fosse in grado di fornire prove.

Come riporta il sito Businessinder, un portavoce di Houseparty ha dichiarato: “La nostra indagine ha rilevato che molti dei tweet originali diffusi in rete sono stati cancellati e Twitter ha sospeso gli account di queste persone”. È una situazione scoraggiante per un servizio come il nostro.”

Leggi anche >> Houseparty, la bufala

L’app più popolare del momento

Houseparty ha visto la sua popolarità salire alle stelle in parallelo con le misure restrittive imposte in tutto il mondo.

L’app consente agli utenti di prendere parte a videochat di gruppo, giochi e quiz e ha guadagnato popolarità durante i blocchi del coronavirus. Secondo i dati di Apptopia citati da VentureBeat, i download dell’app sono aumentati del 2000% da metà febbraio a metà marzo.

Houseparty è stato lanciato nel 2016 ed è stato acquisito da Epic Games nel 2019. Epic Games è anche il creatore del gioco di successo “Fortnite”.