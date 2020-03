Houseparty offre 1 milione di dollari a chi scopre l’autore della bufala

Houseparty offre soldi a chi scopre l’autore della bufala sull’app. Anche in Italia è arrivata la fake dell’attacco hacker ad Houseparty che invitava gli utenti a eliminare subito l’app prima che venissero rubati i dati degli utenti. Un’accusa senza fondamento smentita anche dalla stessa app.

La stessa app ora è alla ricerca di chi abbia messo in giro la bufala offrendo anche soldi. Houseparty è stato vittima di un tentativo di danno d’immagine a pagamento. Per venire a capo della questione, Epic Games offre addirittura 1 milione di dollari di ricompensa a chiunque porterà prove valide a supporto di quanto scoperto.

“Stiamo investigando le indicazioni che le recenti indiscrezioni di hacking sono state diffuse da una campagna commerciale a pagamento per danneggiare Houseparty. Stiamo offrendo una taglia di $ 1.000.000 per il primo individuo a fornire prova di tale campagna a [email protected]”. Questo il post che hanno scritto su Twitter.

Le accuse si basano infatti sul fatto che alcuni utenti si sarebbero visti violare gli account di Spotify, che però non sono in nessun modo collegati a quelli di Houseparty. “Non abbiamo trovato nessuna prova che possa collegare Houseparty ad altri account compromessi” ha spiegato Epic Games, proprietaria dell’app di videochiamate. “Come regola generale, consigliamo agli utenti di scegliere password sicure quando creano account online”. Nel frattempo, però, alcuni utenti stanno inneggiando al boicottare il servizio chiedendo a tutti di eliminare il proprio account.

La conferma arriva anche da diversi siti stranieri che si stanno occupando della vicenda. L’app di successo consente ad amici e parenti di effettuare videochiamate, giocare e uscire in una “festa in casa” virtuale. Tuttavia, un gran numero di utenti su Twitter sta segnalando di aver hackerato Spotify, PayPal e conti bancari dopo aver scaricato l’app. Ma Epic Games, proprietario dell’app, la società dietro i famosi giochi Fortnite e Gears of War, nega che si sia verificata una violazione.

We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to [email protected]

— Houseparty (@houseparty) March 31, 2020