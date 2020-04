Oroscopo Paolo Fox di giovedì 2 aprile 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Si rinnova l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020. È iniziata la prima settimana di aprile e siamo già a giovedì, giro di boa. Come trascorreranno la giornata di domani i primi 4 segni dello zodiaco? Quali segni saranno favoriti dalle stelle? Scopriamolo insieme, leggendo le previsioni astrologiche.

Leone

Saturno opposto spinge a liberarsi di tante cose che sono superflue ed anche un peso, ma anche di emozioni negative. Di conseguenza può iniziare un percorso più positivo guardando al futuro. In queste giornate però devi anche cercare soluzioni differenti riguardo le grandi responsabilità che hai ricevuto e che gravano sulle tue spalle in questo periodo già difficile.

Vergine

Hai bisogno di una marcia in più in questi giorni e questo è anche normale visto che questo segno zodiacale non si ferma un attimo. Anche se in questo periodo ci sono privazioni ed ostacoli, tu già stai progettando cose nuove ed interessanti. Questa tua grande volontà e voglia di fare potrebbe anche portarti delle belle comunicazioni in breve tempo.

Bilancia

C’è da segnalare che in questa giornata sei un po’ sottotono. La Luna dissonante richiede attenzione. Non ami molto criticare gli altri, anzi lo detesti proprio. A volte però è necessario anche crearsi uno scudo, specie se nella tua cerchia di relazioni c’è qualcuno che tende ad avere un rapporto dominante nei tuoi confronti. Il consiglio in questo caso è quello di fare attenzione.

Scorpione

Le stelle ti favoriranno di più giovedì 2 aprile 2020, quindi questo dettaglio è da tenere in considerazione se si vuole cercare di trarre qualche beneficio. In generale poi questa giornata potrebbe essere utile per riprendere discorsi interrotti legati al passato. Il consiglio è quello di non rimandare nulla al fine settimana perché ci sarà un piccolo rallentamento.