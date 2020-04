Petizione contro Barbara D’Urso: “Cancellare i suoi programmi”. 200mila firme su Change.org contro Barbara D’Urso

Sono più di 200.000 le firme alla petizione contro Barbara D’Urso. Il popolo della rete si è indignato per la preghiera che la conduttrice ha fatto in diretta tv domenica con Matteo Salvini per le vittime del Coronavirus. Durante Live – Non è la D’Urso, i due hanno recitato un Eterno riposo. Ieri, su Change.org è stata lanciata la petizione per chiedere la chiusura dei programmi della conduttrice, che ha raggiunto in poche ore 200 mila firme.

Il titolo della raccolta firme lanciata su Change.org è molto chiaro: ‘CancellareIProgrammiDellaDurso’. “Questa volta ha superato il limite”, ha spiegato sulla piattaforma Mattia Mat, l’utente che ha promosso la petizione circa 24 ore fa, per chiedere che il suo programma “venga cancellato definitivamente”. Dopo che la conduttrice e Matteo Salvini hanno recitato l’Eterno Riposo in diretta tv per le vittime del Coronavirus in tanti li hanno accusati di cavalcare la tragedia unicamente per attirare consensi. La conduttrice non ha commentato la vicenda della petizione online.

Petizione contro Barbara D’Urso

Tra le migliaia di utenti che hanno sottoscritto l’appello, molti hanno lasciato commenti. “Basta con questa tv spazzatura. È il momento di cambiare l’intrattenimento televisivo”, scrive Alessandro N. “Ritengo che sia un programma televisivo retrogrado e di cattivo gusto con immotivate ingerenze religiose e politiche” sono le parole di Emiliano.

Solo qualche settimana fa la conduttrice era finita al centro di un’altra polemica social per un video postato sul suo profilo in cui si vedevano parrucchieri e truccatori che – con tanto di mascherine sul volto – l’aiutavano a prepararsi prima di andare in onda. Sulla questione si era espressa anche Selvaggia Lucarelli aveva commentato il post scrivendo su Instagram: “Il truccatore non può rimanere a 1 metro di distanza. A meno che come pennelli non usi le scope.”