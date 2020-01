Chi è Barbara d’Urso: biografia Barbara d’Urso, età Barbara d’Urso, marito Barbara d’Urso e figli Barbara d’Urso

Barbara d’Urso è una conduttrice televisiva, attrice e scrittrice italiana di successo, ormai considerata una punta di diamante di Mediaset e di Canale 5. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, carriera e vita privata.

Barbara d’Urso, biografia

Barbara d’Urso, pseudonimo di Maria Carmela D’Urso, è nata a Napoli il 7 maggio del 1957. Barbara è la prima figlia di Rodolfo D’Urso, originario di Laurenzana, in provincia di Potenza, e di Vera Pentimalli, originaria di Sant’Eufenia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

Rimasta orfana della madre a soli 11 anni, Barbara ha trascorso la sua infanzia a Napoli fino ai 19 anni. Si è poi trasferita a Milano e ha tentato di entrare nel mondo della moda. In realtà, ha debuttato come showgirl nel 1977 e nel 1978 è passato in Rai per partecipare al varietà della Rete 2, Stryx. Nel decennio successivo si è buttata a capofitto nel mondo del cinema: ha partecipato a diversi film per il piccolo e grande schermo. Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ha condotto svariate edizioni del Grande Fratello e ha scritto anche libri.

Marito e figli

Barbara d’Urso tra il 1977 e il 1979 è stata la fidanzata di Memo Remigi, e in seguito ha avuto un flirt con Miguel Bosè e Vasco Rossi. Dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993, sono nati i suoi due figli: Gianmauro (1986) ed Emanuele (1988). Nel settembre del 2002 Barbara si è sposata con il ballerino Michele Canfora dal quale si è separata nel 2006 e divorziata due anni dopo.