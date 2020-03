Conad regala spesa online gratis, la fake news che corre su Whatsapp

Conad regala spesa online gratis, la bufala corre veloce su Whatsapp. L’ennesima bufala, l’ennesima stupidata che corre in questi giorni sui nostri social. Conad che regala un spesa online gratis, è questo il messaggio che si sta diffondendo nelle ultime ore.ì.Anche su Facebook ci sono segnalazioni in merito e, considerando l’ansia di tanti italiani a proposito dell’acquisto di beni alimentari in piena emergenza Coronavirus, è chiaro che la questione faccia non poco rumore.

Come riconoscere la truffa di Conad che regala un carrello della spesa gratis

Si tratta di una catena dove sostanzialmente viene affermato che Conad avrebbe deciso di regalare un carrello della spesa gratis agli utenti. Questo, a patto che si segua un link dove gli utenti sono chiamati a compilare un questionario.

Al termine del percorso, infatti, alle vittime viene richiesto di fornire alcune informazioni, come dati sensibili se non addirittura quelli della carta di credito. Ed è qui che scatta la truffa, considerando il fatto che Conad non ha mai ufficializzato una decisione di questo tipo. Nemmeno in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, in riferimento all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Insomma, fate attenzione a chi se ne approfitta anche in situazioni simili.

Dove poter acquistare alimenti online

Se volete effettuare la spesa online su questa pagina vi riportiamo tutte le catene alimentari che effettuano la spesa a domicilio. (Leggi qui)