Ordine della Fenice: membri dell’ordine e origine del nome “Ordine della Fenice”

Ordine della Fenice. Questa organizzazione magica fu fondata e diretta da Albus Silente per combattere il tentativo di Voldemort di assumere il potere nel mondo dei maghi. Tra i principali membri originali, durante il periodo di maggior potere di Voldemort, ci furono – oltre allo stesso Silente – Lily e James Potter, Remus Lupin, Sirius Black, Alastor Moody, Frank e Alice Paciock. L’Ordine si sciolse quando Voldemort sembrò essere stato definitivamente sconfitto dal piccolissimo Harry durante l’attacco alla residenza dei Potter.

Come riporta Potterpedia.it, dopo il ritorno di Voldemort (avvenuto nel quarto libro), Silente richiama i restanti membri dell’Ordine e rifonda l’Ordine istituendo come suo quartier generale il numero 12 di Grimmauld Place, a Londra, ex residenza della famiglia di Sirius Black. Tale luogo è inaccessibile da chiunque e nessuno ne può venire a conoscenza se non ne viene informato dallo stesso Silente, grazie a un particolare incantesimo di protezione, l’Incanto Fidelius.

Ordine della Fenice, origine del nome

Il nome deriva presumibilmente da Fanny, la fenice di Silente che l’Ordine stesso usa per compiere alcune missioni.

Tuttavia è possibile che l’autrice si sia ispirata all”Ordine della Fenice (in greco Τάγμα του Φοίνικος) che realmente esiste ed è una decorazione onorifica della Grecia, stabilita il 13 maggio 1926 dal governo della seconda repubblica per rimpiazzare il soppresso Ordine di Giorgio I (restaurato poi dal ritorno della monarchia). L’ordine venne mantenuto attivo anche dopo il ritorno della monarchia nel 1935 e continua tutt’oggi ad essere conferito dalla Terza Repubblica Ellenica.

L’ordine viene oggi concesso dal governo greco a cittadini greci che si siano distinti nelle arti, nella letteratura, nelle scienze, nella pubblica amministrazione, nella navigazione, nel commercio e nell’industria. Viene anche concesso agli stranieri che abbiano aiutato a far crescere la Grecia nel suo prestigio internazionale.

I membri dell’Ordine della Fenice spesso usano per comunicare fra loro il proprio Patronus

Membri del Primo Ordine

Sirius Black

Amelia Bones

Edgar Bones (ucciso da Voldemort)

Dearborn Caradoc (disperso, presumibilmente morto)

Elphias Doge

Lily Evans (uccisa da Voldemort per salvare il figlio Harry)

Benjy Fenwick (ucciso e mutilato dai Mangiamorte)

Rubeus Hagrid

Dedalus Lux

Remus Lupin

Minerva McGranitt

Marlene McKinnon (uccisa insieme alla sua famiglia)

Dorcas Meadowes (uccisa da Voldemort)

Peter Minus (tradì i Potter e passò a Voldemort)

Alastor Moody

Alice Paciock (torturata fino alla follia da Bellatrix Lestrange)

Frank Paciock (torturato fino alla follia da Bellatrix Lestrange)

Severus Piton (dopo aver saputo che Voldemort voleva uccidere Lily Potter, la donna che amava, passa dalla parte dell’Ordine)

Sturgis Podmore

James Potter (ucciso da Voldemort per salvare la moglie Lily e il figlio Harry)

Fabian Prewett (ucciso da Antonin Dolohov)

#.Gideon Prewett (ucciso da Antonin Dolohov)

Aberforth Silente

Albus Silente

Emmeline Vance

Membri del Secondo Ordine

Sirius Black (scomparso dentro il Velo della Morte nell’Ufficio Misteri colpito dalla cugina Bellatrix Lestrange)

Amelia Bones (uccisa da Voldemort)

Fleur Delacour

Elphias Doge

Arabella Figg

Mundungus Fletcher (arrestato)

Hermione Granger

Rubeus Hagrid

Hestia Jones

Remus Lupin (ucciso durante la seconda battaglia di Hogwarts insieme alla moglie Ninfadora Tonks)

Dedalus Lux

Olympe Maxime

Minerva McGranitt

Alastor Moody (ucciso nel tentativo di portare in salvo Harry alla Tana nel settimo libro)

Severus Piton (ucciso da Nagini su ordine di Voldemort)

Sturgis Podmore

Harry Potter

Kingsley Shacklebolt

Aberforth Silente

Albus Silente (ucciso da Severus Piton su ordine di Silente stesso)

Ninfadora Tonks (uccisa durante la seconda battaglia di Hogwarts insieme al marito Remus Lupin)

Emmeline Vance (uccisa dai Mangiamorte)

Arthur Weasley

Bill Weasley (morso al viso da Fenrir Greyback e rimasto sfigurato)

Charlie Weasley

Fred Weasley (ucciso da Augustus Rookwood durante la seconda battaglia di Hogwarts)

George Weasley (perde un orecchio a causa di una fattura di Severus Piton)

Ginny Weasley

Molly Weasley

Ronald Weasley