Harry Potter e l’Ordine della Fenice: trama, cast e trailer del film su Italia 1 alle 21.25 tratto dal libro “Harry Potter e l’ordine della Fenice”

Harry Potter e l’ordine della Fenice: la trama, il cast e le curiosità del film che va in onda stasera 30 marzo 2020 su Italia 1 alle 21.25. Continua la saga dedicata agli appassionati di Harry Potter. Quello di questa sera è un film del 2007, diretto da David Yates. Si tratta del quinto capitolo cinematografico della celebre saga nata dalla mente della scrittrice inglese J. K. Rowling. Il film vede il cambio di regia da Mike Newell, che aveva diretto Il calice di fuoco, a Yates, e di sceneggiatura, curata dallo scrittore Michael Goldenberg, che sostituisce Steve Kloves.

Con 938500000 $. è il terzo film della saga, ad avere incassato di più, superando il precedente capitolo, e preceduto solamente da Harry Potter e la pietra filosofale e da Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2. Il quinto film della saga si è classificato al secondo posto tra i film più visti nel 2007, dietro Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice: trama

Il nuovo capitolo della celebre saga prende le mosse dal torneo dei Tremaghi. Il potente e malvagio Voldemort è oramai tornato e più forte che mai prepara il suo diabolico piano. Nel frattempo Harry Potter mentre è in compagnia del cugino Dudley viene attaccato da due Dissennatori e il giovane stregone è quindi costretto ad adoperare l’Incanto Patronus per allontanare le inquietanti creature contravvenendo così alle regole del mondo soprannaturale.

Ben presto l’adolescente viene convocato dal Ministero per aver utilizzato la magia al cospetto di un babbano e solo grazie all’intervento di Silente il protagonista scampa un’azione disciplinare. Tuttavia non sono di certo finite le difficoltà per Harry che è sempre più vicino allo scontro con l’Oscuro Signore.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice: cast

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Michael Gambon: Albus Silente

Brendan Gleeson: Alastor Moody

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Gary Oldman: Sirius Black

Alan Rickman: Severus Piton

Fiona Shaw: Petunia Dursley

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Imelda Staunton: Dolores Umbridge

David Thewlis: Remus Lupin

Emma Thompson: Sibilla Cooman

David Bradley: Argus Gazza

Warwick Davis: Filius Vitious

Tom Felton: Draco Malfoy

Robert Hardy: Cornelius Caramell

George Harris: Kingsley Shacklebolt

Natalia Tena: Ninfadora Tonks

Julie Walters: Molly Weasley

Mark Williams: Arthur Weasley

Harry Potter e l’Ordine della Fenice: trailer