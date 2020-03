“Raggi cosmici colpiranno la terra”, l’annuncio della Nasa: ma è una bufala

Raggi cosmici nei cieli d’Italia, la bufala del giorno su Whatsapp. Secondo una catena che gira sui social, la NASA e BBC News, insieme a Singapore TV, avrebbero annunciato il pericolo di raggi gamma.

Zero raggi cosmici menzionati stasera da Nasa, Singapore TV e BBC News

Come antica Bufale.net, la catena in questione, che a quanto pare circola su WhatsApp da circa 24 ore, è diventata virale in poche ore. E questo è preoccupante, in quanto a farla girare sono evidentemente tutti coloro che tendono a credere notizie di questo tipo.

A prescindere dal fatto che notizie di questo tipo possono essere considerate ufficiali solo attraverso siti ufficiali, autorevoli e competenti, immaginate per un attimo la risonanza che avrebbe in tutto il mondo l’eventuale annuncio di raggi cosmici attraverso BBC News, Nasa e Singapore TV.

Cosa sono?