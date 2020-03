Stasera in tv, programmi in onda martedì 24 marzo: da Alberto Sordi a Gomorra

Stasera in tv, martedì 24 marzo cosa prevedono i palinsesti televisivi? Dopo la sospensione di diversi programmi a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia, i palinsesti tv sono stati stravolti.

Sono diversi i film e i programmi previsti stasera in tv, martedì 24 marzo. Serata dedicata ad Alberto Sordi su Rai uno mentre Canale 5 opta per il film sull’ascesa e la carriera di calciatore di Pelè. Italia Uno continua nella saga di Harry Potter iniziata la scorsa settimana. Informazione invece su Rai 3 e La 7.

Stasera in tv, martedì 24 marzo

Su Rai uno alle 21.25 un ricordo del grande Alberto Sordi nel film tv biografico Permette? Alberto Sordi. per la regia di Luca Manfredi con l’attore Edoardo Pesce.

Su Rai due alle 21.20 torna l’appuntamento con Pechino Express, le stagioni dell’Oriente. Il reality show con dieci coppie di concorrenti in viaggio in questa puntata per la Cina.

Su Rai tre appuntamento con l’approfondimento politico e legato ai temi del Coronavirus con Carta Bianca condotto da Bianca Berlinguer dalle 21.20.

Su Rai 4 alle 21.20 il film di fantascienza Prometheus di Ridley Scott.

Rai movie invece alle 21.10 trasmetterà il film di Matteo Garrone, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, Gomorra. Cinema anche su Rai premium con il film Mio Figlio.

Stasera in tv, la programmazione Mediaset

Su Canale 5 alle 21.20 va in onda Pelè, il film dedicato all’ascesa nel mondo del calcio di colui che è diventato uno dei più grandi giocatori di calcio di tutti i tempi.

Su Italia Uno continua la saga di Harry Potter. Alle 21.25 va in onda Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Su Rete quattro dalle 20.30 serata di approfondimento politico con Barbara Palombelli nel suo programma Stasera Italia.

Su Iris alle 21 il film La Legge del Capestro.

Programmazione La 7

Su La7 dalle 21.15 come sempre c’è Di martedì, l’approfondimento politico condotto da Giovanni Floris. Su La7d dalle 21.30 c’è Drop Dead Diva, serie televisiva.

TV8 alle 21.30 ha in programma il cinema con 007 Goldeneye. Un classico del genere con Pierce Brosnan. Su Nove alle 21.25 in onda il film È già ieri di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese e Fabio De Luigi tra gli altri.