Coronavirus, muore a 89 anni l’attrice Lucia Bosè: era la mamma di Miguel Bosè

‘‘Cari amici vi comunico che mia madre Lucia Bosè è appena venuta a mancare”. Lo scrive su Twitter il figlio Miguel Bosè annunciando la morte dell’attrice che aveva 89 anni.

Chi era

Lucia Bose’ (all’anagrafe Borloni) nasce a Milano nel 1931, a guerra appena finita lavora in una pasticceria ma sente il richiamo della celebrita’ come le tante belle ragazze che la fine della guerra restituisce alla vita. È stata Miss Italia del ’47, la “ragazza di piazza di Spagna”, moglie del torero Dominguin, madre di Miguel che scelse il cognome della mamma per la sua carriera di cantante.

Lucia Bosè morta con il Coronavirus

La donna è morta a Madrid a 89 anni dopo aver contratto il coronavirus. A dare per primo la notizia è stato il quotidiano El Pais che ha citato fonti vicine alla famiglia. Poi è venuto il tweet del figlio Miguel. Bosè divenne famosa quando vinse, nel 1947, a soli 16 anni, il concorso di Miss Italia. Da lì concentrò la carriera sulla recitazione, partecipando a diversi film di Luis Bunuel, Jean Coctaeu e Federico Fellini. Sposò il 1 marzo 1955 il torero Luis Miguel Dominguin, dal quale ebbe tre figli: Miguel Bosè, Lucia Dominguin e Paola Dominguin, che le hanno dato 10 nipoti.